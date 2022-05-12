Gıda fiyatlarına zam yapılacağı gerekçesiyle marketlere koşan vatandaşlar, raflardaki ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı.

İran’da hükümet, temel gıda malzemeleri için sunduğu sübvansiyonu kaldırınca, un ve sıvı yağ fiyatlarında yaşanan artış vatandaşları stokçuluğa yöneltti.

Tahran halkı, zamlar gıda malzemelerine yansımadan marketlere koştu.

İHA’nın haberine göre, marketlerde izdiham oluştu. Sosyal medyada, marketlerde ortaya çıkan görüntüler hızla yayıldı.

Görüntülerde market raflarından yağ alabilmek için birbirleriyle yarışan vatandaşların, aldıklarını bir kolinin içine doldurduğu görüldü.

Hükümet, fiyat artışına gidilmeyeceğini açıkladı

Ortaya çıkan durumun ardından hükümet kanadın da açıklama geldi.

Hükümet ise yaptığı açıklamada un, yağ, makarna, şeker ve buğday dışında hiçbir gıda malzemesinde fiyat artışına gidilmeyeceğini açıkladı.

İran marketlerindeki yağ izdihamı kameraya yansıdı

