İran Meclisi'nde 70'den fazla milletvekilinden imza: Nükleer silah üretilmesi talep edildi

Fars Haber Ajansı'ndan dikkat çeken paylaşım...

Ajansa göre; 70'den fazla vekil, Meşhed Milletvekili Hasan Ali Ahlaki Emiri'nin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei'ye hitaben yazdığı mektuba imza attı.

"CAYDIRICILIK AÇISINDAN NÜKLEER SİLAHIN ÜRETİMİ VE BULUNDURULMASI" VURGUSU

Mektupta, "Ülke lideri Ali Hamaney'in 2010 yılında nükleer silaha dair 'haram' fetvası, silahın kullanımına dairdi. Caydırıcılık açısından nükleer silahın üretimi ve bulundurulması ise başka bir şeydir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ve sömürgeci ülkelerin uluslararası hukuku tanımadığına işaret edilen mektupta, İran savunma doktrininin tekrar ele alınması gerektiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU

İran lideri Hamaney, 12 Aralık 2010 tarihinde yayımladığı fetvayla nükleer silahların kullanılmasını yasaklamıştı.

İsrail'in 1 Nisan 2024'te İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırısından sonra ülkede bazı siyasiler, Hamaney'in fetvasının değişebileceğini ve İran'ın da nükleer silah üretebileceğini iddia etmişti.

ÜLKEDE NÜKLEER SİLAH YAPIMI TALEPLERİ ARTIYOR

İsrail, 13 Haziran 2025'de İran'a düzenlediği 12 gün süren saldırılarında üst düzey komuta kademesi, nükleer bilim adamları ve nükleer tesisleri hedef almıştı.

O günden bu yana ülkede nükleer silah yapımı taleplerinin arttığı gözleniyor.

İran Meclisi'nde 290 milletvekili bulunuyor.