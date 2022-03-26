İran: Nükleer müzakerede Devrim Muhafızları kırmızı çizgimiz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Nükleer müzakerede Devrim Muhafızları kırmızı çizgimiz” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD ile dolaylı olarak yürütülen nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Abdullahiyan, Viyana’da 4+1 ülkeleri arasında devam eden müzakerelerde İran’ın tüzel ve gerçek kişilerine yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirterek, “Tüzel kişiler İran’ın bazı resmi kurumları ve büyük holdingleri kapsıyor. Devrim Muhafızları Ordusu da bu kapsamda değerlendirilmeli” dedi.

"ÖNEMLİ DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSUNUN TANIMININ BELİRLENMESİ"

Abdullahiyan, “Devrim Muhafızları konusunda bizim için önemli olan, ülkenin önemli askeri ve savunma birimi olarak Devrim Muhafızları Ordusunun konumunun ve tanımının net bir şekilde belirlenmesi. Bu konu kapsamında ABD ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk.” ifadelerini kullandı.



Bakan Abdullahiyan, Devrim Muhafızları yetkilileri ile görüştüğünü belirterek, “Elbette Devrim Muhafızları komutanları önemli olanın ulusal çıkarlar olduğunu ve Devrim Muhafızları ordusu yaptırım listesinden çıkartılmasa da ülke menfaati için anlaşmaya geri dönülebileceğini söylediler. Kendileri bu konuda fedakarlık yapıyorlar” şeklinde konuştu.

"ÖNCE BİZİM ENDİŞELERİMİZ GİDERİLMELİ"

ABD’nin nükleer müzakerelere gerçekçi yaklaşmaları durumunda anlaşmanın yakın olduğunu belirten Abdullahiyan, Tahran yönetiminin kırmızı çizgilerinden vazgeçmeyeceğini ve müzakerelerin sonlanması durumunda bundan ABD’nin sorumlu olacağını söyledi.

Abdullahiyan açıklamasında ayrıca, “Güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmadan ulaştığımız nükleer kazanımlarımızdan vazgeçme niyetinde değiliz. Eğer bizim nükleer faaliyetlerimiz konusunda endişelerinizin giderilmesini istiyorsanız önce bizim endişelerimizi gidereceksiniz. Eğer ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump’tan farklı olduğunu ispat etmek istiyorsa, İran’ın bloke edilen mal varlığını serbest bırakabilir veya deniz taşımacılığına getirilen yaptırımları kaldırabilir” ifadelerini kullandı.