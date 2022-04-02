İran oruç tutmaya yarın başlayacak

İran halkı, Ramazan hilalinin görünmemesi sebebiyle ilk orucunu pazar günü tutacak.

Ramazan ayına girilmesiyle tüm Müslüman alemi bu gece ilk sahurunu yaptı.

Ancak İran ise bu yıl Ramazan'a bir gün geç başlayacak.

HİLAL GEÇ GÖRÜLDÜ

Resmi açıklamalarda, hilalin görüldüğü pazar gününün ülkede Ramazan ayının ilk günü olacağı belirtildi.

İran, 2019 ve 2020 yıllarında da İslam dünyasının genelinden farklı olarak Ramazan'a bir gün geç başlamıştı.

ŞİİLER İRAN'A UYUYOR

Irak Sünni Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada da hilalin görüldüğü ve Ramazan ayının cumartesi başlayacağı ifade edildi.

Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani'nin ofisinden yapılan açıklamada ise pazar gününün Ramazanın ilk günü olacağı belirtildi.

BAŞLANGIÇ TARİHİNDE FARKLILIKLAR YAŞANABİLİYOR

İslam hukukunda, esas alınan ay takvimi, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor. Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor.

İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Ay başlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.

İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle Ramazan ayının başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.