İlham Aliyev'in İsrail SİHA'ları ile verdiği pozu eleştiren İranlı milletvekili, "Müslüman memleketin cumhurbaşkanına Siyonist aracıyla fotoğraf vermek yakışmaz" dedi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmak için giriştiği mücadeleden rahatsız olan İran, bunu her fırsatta dile getiriyordu.

Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Cebarayıl'da üs kurması ile iki ülke arasındaki gerilimin dozu arttı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, üssü ziyareti sırasında sergilenen İsrail yapımı SİHA'larla poz vermesi de İranlı yöneticiler tarafından eleştirilerek Aliyev, İsrail'i bölgeye sokmakla suçlandı.

İran Parlamentosu'nda İlham Aliyev'e İsrail tepkisi VİDEO

"SUÇLAMALAR CEVAPSIZ KALMAYACAK"

Aliyev bu suçlamalara karşı, "Biz iyi niyet sergiliyoruz. Fakat bu kendimize yönelik asılsız suçlamaları kabul edeceğimiz anlamına gelmez. Bunu burada, Cebrayıl'da, Aras Nehri'nin kıyısında, Azerbaycan halkına ve tüm dünyaya söylüyorum. Bize karşı yapılan asılsız suçlamalar cevapsız kalmayacak. Bu iddiaları reddediyor ve kanıt talep ediyoruz. Bazı İranlı taşralı mollaların son dönemde Azerbaycan'a yönelik iftiralarını umursamadık. Fakat sonra ne yazık ki yetkililer bize karşı mesnetsiz suçlamalarda bulunmaya başladılar. Güya Azerbaycan, İsrail'i bu bölgelere getirmiş. Gözlerini açıp görsünler. İsrail'i burada nerede gördüler. Burada tek bir kişi bile yaşamıyor. Burada bina yok. Kanıt var mı? Yok. Kanıt yoksa herkes söylediklerinden sorumlu tutulmalıdır. Kimsenin bize karşı mesnetsiz iftiralar üretmesine izin veremeyiz." açıklaması yaptı.

İlham Aliyev Cebrayıl'da İsrail SİHA'larıyla poz verdi VİDEO

"SİYONİST ARACIYLA POZ VERMEK YAKIŞMAZ"

Bu açıklamanın ardından İran cephesinden sık sık yapılan tehditkar açıklamalara bir yenisi daha ekledi.

İran Parlamentosu'nda söz alan Tebriz Milletvekili, Türkçe bir konuşma yaparak Aliyev'e yüklendi.

Aliyev'in İsrail SİHA'larıyla verdiği pozu hatırlatan vekil, "Müslüman memleketin cumhurbaşkanına Siyonist aracıyla fotoğraf vermek yakışmaz. Düşmanlara güvenme, bu işlerden el çek. Bu Kur'an sözüdür; Siyonistlere güvenme" ifadelerini kullandı.