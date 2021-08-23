İran, Rusya ve Çin'den Basra Körfezi'nde ortak tatbikat kararı

Savaş gemilerinin yer alacağı tatbikatta, deniz güvenliğinin sağlanması ve korsanlıkla mücadele hedefleniyor.

Basra Körfezi'nde, üç ülke tarafından ortak tatbikat düzenlenecek.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Dzhagaryan, tatbikata ilişkin Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuştu.

RUS ELÇİ: İRAN VE ÇİN'LE ORTAK TATBİKAT YAPACAĞIZ

Büyükelçi Dzhagaryan, Rusya'nın 2021'in sonları veya 2022'nin ilk aylarında Basra Körfezi'nde İran ve Çin donanmaları ile ortak deniz tatbikatı düzenleyeceğini belirtti.

TATBİKATIN KAPSAMI BELLİ OLDU

Rus Büyükelçi, üç ülkenin savaş gemilerinin yer alacağı tatbikatın temel hedefinin uluslararası deniz güvenliğini sağlamak ve korsanlıkla mücadele olduğunu kaydetti.



AFP

İRAN'IN ŞANGAY'A ÜYELİK SÜRECİNE DESTEK

Öte yandan İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dzhagaryan, "Moskova, Tahran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğini destekliyor." ifadelerini kullandı.

2019'DA DÜZENLENEN TATBİKAT

İran, Rusya ve Çin donanmaları, daha önce de Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat düzenlemişti. Aralık 2019'da yapılan tatbikat, İran'ın 1979'daki devrimden sonra Çin ve Rusya ile düzenlediği ilk geniş çaplı askeri deniz tatbikatı olmuştu.