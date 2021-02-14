İran Sağlık Bakanı: Mutasyonlu virüs neredeyse tüm ülkeye yayıldı

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, mutasyonlu koronavirüsün hemen hemen ülkenin her yerine yayıldığını açıklayarak vatandaşları uyardı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, sağlık bilimleri üniversitelerinin rektörleriyle çevrim içi düzenlenen toplantıya katılan Sağlık Bakanı Said Nemeki, salgının ülkedeki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

MUTASYONLU VİRÜSTEN ÖLÜMLER

Koronavirüsle mücadelede kendilerini zor günlerin beklediğini söyleyen Nemeki, başkent Tahran'da 71 yaşındaki bir kadının, Kazvin eyaletine bağlı Aybek ilçesinde de 48 yaşındaki bir erkeğin mutasyonlu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

"MUTASYONLU VİRÜS, NEREDEYSE HER YERDE"

Nemeki, "Yaşanan olaylar, mutasyonlu virüsün neredeyse tüm ülkeye yayıldığını kanıtladı. Bu virüsün her şehirde, köyde ve ailede ortaya çıkabileceğini düşünmek zorundayız. Bu durum, ciddi tehlike alarmlarından biridir." dedi.

"ÖNLEMLERE SIKI SIKIYA UYULMALI"

Sağlık Bakanı, koronavirüsle mücadelede halka alınan önlemlere sıkı sıkıya riayet etme çağrısı yaptı.

İRAN'DA MUTASYONLU VİRÜS 5 OCAK'TA GÖRÜLDÜ

İran'da koronavirüsün mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türünün ilk kez 5 Ocak'ta görüldüğü açıklanmıştı.