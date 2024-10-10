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AA

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in Lübnan'a saldırmasına İran'dan misilleme gelmişti.

İsrail'e fırlatılan balistik füzelerin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Al Jazeera'ya konuştu.

Erakçi, İsrail'in İran'a muhtemel saldırısı ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

"İSRAİL'İN SALDIRISININ NASIL OLACAĞINA BAKACAĞIZ"

Erakçi, "Bölgede savaş ve gerilimin tırmanması peşinde değiliz ancak her türlü senaryoya hazırız. İsrail'in saldırısının nasıl olacağına bakacağız. Ona göre değerlendirip tepkimizi göstereceğiz." dedi.

"DİRENİŞ GÜÇLERİNE DESTEĞİMİZ SİYASİ VE DİPLOMASİYLE SINIRLI KALMAYACAK"

İsrail'in savaşın bölgeye yayılması peşinde olduğuna işaret eden Erakçi, "Bölgedeki direniş güçleri İsrail'e cevap verebilirler. Bizim direniş güçlerine desteğimiz siyasi ve diplomasiyle sınırlı kalmayacaktır. Onlara ne gerekiyorsa sunacağız." ifadelerini kullandı.

'ABD İLE DİPLOMATİK KANALLAR AÇIK'

Son günlerde gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerinde Gazze ve Lübnan'da barışın sağlanması konularını ele aldıklarını dile getiren İranlı Bakan, "ABD ile diplomatik kanallar açık. Diğer ülkeler üzerinden dolaylı olarak fikir alışverişinde bulunuyoruz." dedi.