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    İran, Sputnik V aşısının üretimine başladı

    Aşı, Rus Gamaleya Enstitüsü'nün lisansı altında ayda 2 milyon doz olarak üretilecek.
    • AA
    • 26.06.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 15:49
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    İran, Sputnik V aşısının üretimine başladı

    Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının İran'daki üretimi başladı.

    İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'daki Actover Grup adlı ilaç şirketinin ürettiği Sputnik V aşısının ilk örnekleri, Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin katıldığı törenle tanıtıldı.

    AYDA 2 MİLYON DOZ

    Tahran'ın kuzeybatısındaki Baharistan Endüstriyel Kompleksinde yer alan Actover Grup'un üretim tesislerinde, Rus Gamaleya Enstitüsü'nün lisansı altında ayda 2 milyon doz Sputnik V aşısı üretileceği belirtildi.

    İran'da Rusya'nın Sputnik V aşısına 26 Ocak'ta acil kullanım yetkisi tanınmış ve ilk aşı sevkiyatı Tahran’a 4 Şubat’ta ulaşmıştı.

    İran, Sputnik V aşısının üretimine başladı #1

    COVIRAN BEREKET'E ACİL KULLANIM İZNİ

    İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Sputnik V aşılarının İran'da üretilmesi konusunda Rusya ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

    Aşılama kampanyasının 9 Şubat'ta başlatıldığı İran'da şu ana kadar yaklaşık 6 milyon doz aşı yapıldı.

    İran Sağlık Bakanlığı, 14 Haziran’da koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'e acil kullanım izni vermişti.

    İran, Sputnik V aşısının üretimine başladı #2

    SPUTNIK V'YE 67 ÜLKEDEN ONAY

    Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 150 bini aşarken, koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar 83 bin 711 kişi yaşamını yitirdi.

    Virüse karşı yüzde 90'ın üzerinde etkinlik oranına sahip olduğu açıklanan Sputnik V aşısı 67 ülkede kullanım onayı alırken, henüz Avrupa Birliği ve ABD tarafından onaylanmadı.

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