İran: Suriye'de silahlı varlığımız bulunmamaktadır

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Suriye, kanlı Baas rejiminden soyutlandı.

Muhaliflerin galip geldiği iç savaş sonrası Esad Ailesi'nin kanlı hükümdarlığı son buldu.

Suriye'nin yeni hükümetinin ve izleyeceği politikaların ne olacağı merak edilirken, 13 yıllık iç savaş boyunca Beşar Esad ile yakın ilişkiler kuran İran'dan yeni bir açıklama geldi.

"SURİYE'DE ASKERİ VARLIĞIMIZ YOKTUR"

Khabaronline haber sitesine göre, Selami, İran Meclisi'nde, Suriye'deki son gelişmeler ve İran'ın takip edeceği askeri stratejinin ele alındığı kapalı toplantıda konuştu.

Esed rejiminin düşüşüne kadar İran'ın askeri danışmanları ve güçlerinin Suriye'de bulunduğunu belirten Selami, ancak an itibarıyla İran'ın Suriye'de herhangi bir askeri varlığının olmadığını vurguladı.

İSRAİL MESELESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, bölgedeki askeri stratejiler, İsrail'in operasyonları ve İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği operasyonlar masaya yatırıldı.

Ayrıca, bölgenin güvenlik ve istihbarat durumu detaylı şekilde değerlendirildi.