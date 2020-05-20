İran: Suriye 20-30 milyar doları geri versin

"Ülkenin güven inşasına ihtiyacı var" diyen İranlı yetkili, halkın parasının Suriye'de harcandığını söyledi.

Tahran'da, Suriye'ye aktarılan kaynağın pişmanlığı yaşanıyor.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Haşmetullah Felahetpişe, ülkesinden Esad rejimine 20-30 milyar dolar finansal destek verildiğini ve Şam yönetiminin bu parayı İran'a ödemesi gerektiğini söyledi.

İran'dan yayın yapan "Etemadonline" internet sitesine konuşan Felahetpişe, ülkenin "ekonomi ve güven" sorunu olduğunu belirtti.

"HALKIN GÜVENİNİ KAZANMALIYIZ"

İran'ın ocak ayında yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı, Ukrayna'ya ait yolcu uçağı konusunda bazı yetkililerin halkın güvenine zarar verdiğini ifade eden Felahetpişe, "Ülkenin güven inşasına ihtiyacı var. Halkın güvenini yeniden kazanmalıyız." dedi.

"BU PARAYI SURİYE'DEN GERİ ALMALIYIZ"

Ülkesinin Suriye'de büyük harcamalar yaptığını ifade eden Felahetpişe, "Suriye'ye 20-30 milyar dolar verdik. Bu parayı Suriye'den geri almalıyız. Bu milletin parası orada harcanmış." ifadelerini kullandı.

"ESAD REJİMİ İRAN'A BORÇLU"

Önceki dönemde Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Felahetpişe, geçen yıl mart ayında yaptığı açıklamada da Esad rejiminin İran'a "borçlu" olduğunu ve bu borcun ödenmesi gerektiğini belirtmişti.