İran: Suudi Arabistan ile müzakereye hazırız

Tahran'dan yapılan açıklamada, Riyad ile yanlış anlaşılmaların diyalogla çözüleceğini belirtildi.

Tahran, Riyad'a "diyalog kuralım" çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ülkesinin resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Riyad'a yapacağı ziyaret ve İran-Suudi Arabistan ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Musevi, İran'ın bölge ülkeleriyle iş birliğine ve müzakereye her zaman hazır olduğunu aktardı. İranlı sözcü, şunları söyledi:

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

"İhtilaflar ve yanlış anlaşılmalar gibi sorunlar sadece diyalogla çözülür. Suudi Arabistan ile ilgili ilkesel siyasetimizi ve çabalarımızı defalarca ilan ettik. Bölgesel müzakereler ve iş birliği ile ilgili önerimize nasıl cevap vereceği bu ülkenin makamlarına bağlıdır." ifadelerini kullandı.

IRAK, ARABULUCU OLABİLİR

İran basınında, bugün Suudi Arabistan, yarın da İran'ı ziyaret edeceği açıklanan Kazımi'nin Tahran ile Riyad arasında arabuluculuk rolü oynayabileceği yazılmıştı.

Ancak bu sabah Kazımi'nin Riyad'a yapacağı ziyaretin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'nin hastaneye kaldırılması nedeniyle ertelendiği duyurulmuştu.

Mustafa el-Kazımi