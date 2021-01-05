İran, Trump için tekrar Interpol’e başvurdu

İran, Kasım Süleymani’nin öldürülme emrini verdiği için ABD Başkanı Donald Trump ve saldırıda rolü oldukları gerekçesiyle 48 kişi hakkında Interpol’e "kırmızı bülten" başvurusunda bulundu.

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, online düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Golam Muhsin İsmaili, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin geçtiğimiz yıl 3 Ocak’ta Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD tarafından düzenlenen operasyonda öldürülmesine ilişkin yargı dosyası hakkında bilgi verdi.

İsmaili, Kasım Süleymani dosyasının ciddiyetle takip ettiklerini ve yargı sürecinde aşama kaydettiklerini belirtti.

"KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜM EMRİNİ VERDİ"

İsmaili, Kasım Süleymani’nin ölüm emrini verdiği için ABD Başkanı Donald Trump ve 48 kişi hakkında Interpol’e kırmızı bülten başvurusunda bulunduklarını belirterek, “Süleymani dosyasında baş şüpheli olan ABD Başkanı Trump ve aralarında ABD’li komutan ve askeri yetkililerin olduğu 48 kişi hakkında Interpol’e kırmızı bülten başvurusunda bulunduk.” dedi.

INTERPOL REDDETMİŞTİ

Geçtiğimiz yılın haziran ayında Tahran Başsavcılığı aracılığıyla Süleymani’nin öldürülmesinde rolü olduğu gerekçesi ile Trump’ın da aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında yakalama emri çıkartılmıştı. İran, Trump hakkında çıkardığı yakalama emri ile ilgili Interpol’e başvuruda bulunmuştu. Interpol, İran’ın başvurusunu reddetmişti.

Yapılan açıklamada, “Interpol kurumunun kurallarının 3’üncü maddesi uyarınca Interpol’ün siyasi, askeri, dini veya ırksal nitelikte herhangi bir müdahale veya faaliyette bulunması kesinlikle yasaktır. Bu nedenle bu tür talepler genel sekreterliğe gönderilirse, Interpol tarafından dikkate alınmayacaktır.” denilmişti.