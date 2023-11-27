İran: Türkiye, Filistin meselesinde etkin roller oynayabilir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Filistin konusunda Ankara'nın önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.

AA & Ensonhaber

Türkiye, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının durdurulması için diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik hukuksuz saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkese ulaşmak için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Türkiye vurgusu yaptı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Filistin topraklardaki duruma ilişkin açıklamada bulunurken, Türkiye'nin rolüne dikkati çekti.

Sözcü Kenani, Hamas’ın elinde bulunan İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusunda İran ile Türkiye’nin işbirliğinin önemini vurguladı.

"Filistin meselesinde önemli role sahip"

Ayrıca, Filistin davasının İran ve Türkiye dahil birçok ülke nezdinde önemli konulardan biri olduğunu ifade etti.

Açıklamasında Kenani, “Türkiye, Filistin meselesinde önemli bir role sahip ve etkin roller oynayabilir." dedi.

"İnsani yardımlar sürekli hale getirilmeli"

İranlı sözcü, ülkesinin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve “insani aranın” sürekli hale getirilmesini istediğini de söyledi.

Başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Kenani, İsrail’in saldırılarında öldürülen 66 gazetecinin fotoğraflarının yer aldığı Filistin haritası ve 6 binden fazla çocuğun öldürüldüğünün yazıldığı afişin yanında soruları cevapladı.

"ABD sorunun parçası"

Kenani, ABD’nin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ve sorunun bir parçası olduğunu belirterek, verdiği siyasi ve askeri destekle saldırıların kısa sürede bitmesini engellediğini ifade etti.

Hamas ile İsrail arasında varılan “insani ara” mutabakatının bugün son günü olduğunu hatırlatan Kenani, İran’ın da diğer ülkeler gibi bu sürecin devam etmesini ve İsrail’in saldırılarının sona ermesini arzuladığını kaydetti.

Kenani, bölgedeki sorunun çözümü için, “Geçici ateşkesin sürdürülebilir bir sürece girmesi ve Siyonist rejimin Filistin ve Gazze halkına karşı işlediği suçların tekrarlanmaması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Yaptıkları görüşmelerde bu konuyu ciddiyetle takip ettiklerini aktaran Kenani, “Devam eden müzakereler, geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesini amaçlıyor.” diye konuştu.