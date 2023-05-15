İran: Türkiye'de seçimlere yüksek katılım demokrasinin zaferi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, sandığa ilgi hakkında "Komşu Müslüman ülkede demokrasinin zaferinin bir göstergesidir" dedi.

AA

Türkiye'de seçime katılım oranı yüzde 86 düzeyinde gerçekleşti.

Sandıklara yoğun ilginin ardından Tahran yönetiminden açıklama yapıldı.

İran, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yüksek katılımın "demokrasinin bir zaferi" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Demokrasinin zaferi"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

"Türkiye Cumhuriyeti halkının yüksek katılımı ve seçimin başarıyla gerçekleştirilmesi, komşu Müslüman ülkede demokrasinin zaferinin bir göstergesidir." diyen Kenani, şu ifadeleri kullandı:

"Hayırlı uğurlu olsun"

Türkiye halkını, seçimleri düzenleyenleri, liderleri ve siyasi partileri bu zaferden dolayı kutluyor, kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.