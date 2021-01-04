İran, uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işlemine başladı

Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ilk zenginleştirilmiş uranyum ürünü birkaç saat içinde elde edeceklerini söyledi.

İran, Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu zenginleştirme konusunda harekete geçti.

İran devlet medyası, uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işleminin resmen başladığını duyurdu.

"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ELDE EDİLECEK"

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'nin, "Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçtiğimiz günlerde yaptırımların kaldırılması için Stratejik Eylem Yasası'nın uygulanması talimatını vermişti. Birkaç saat önce gaz enjeksiyonu başladı ve ilk UF6 zenginleştirilmiş uranyum ürünü birkaç saat içinde elde edilecektir." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Rebii, söz konusu işlemin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bilgi verilmesinin ardından gerçekleştirildiğini kaydetti.

İRAN'IN URANYUM ZENGİNLEŞTİRME KARARI

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, 1 Ocak Cuma günü, ilgili yasa uyarınca uranyumu yüzde 20 zenginleştireceklerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) bildirdiklerini söylemişti. Salihi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin talimat vermesi halinde yakın zamanda uranyumu yüzde 20 zenginleştireceklerini açıklamıştı.

ZORUNLULUK GETİREN YASA

İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastın ardından meclise getirilip onaylanan yasa, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun uranyumu yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.

Nükleer anlaşma ise İran'a uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebilme izni veriyordu. ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 4,5 oranında tutuyordu.