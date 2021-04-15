İran: Viyana'da ilerleme olmazsa, görüşmelere son vereceğiz

Tahran yönetimi, nükleer anlaşmaya ilişkin yürütülen görüşmeler konusunda tutumunu belli etti.

İran nükleer anlaşmasının görüşülmesi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam ediyor.

Geçen hafta gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması ve ABD ile İran’ın nükleer anlaşmaya tam anlamıyla uymalarının sağlanması için çalışmalar yürütecek iki uzman grup oluşturuldu.

Bu doğrultuda hem uzman grupların hem de anlaşmaya taraf ülkelerin temsilcilerin görüşmeleri sürdürmek üzere bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

TAHRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak bilinen nükleer anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana Toplantısı'nda ilerleme kaydedilmemesi durumunda görüşmelere son vereceklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Arakçi, "İki gündür heyetler arası yoğun görüşmeler gerçekleşti. Bir kez daha ortak komisyon toplantısı bugün resmen başlayacak." dedi.

'İLERLEME OLMAZSA ÇEKİLİRİZ' MESAJI

Arakçi, müzakerelerin yüzeysel olmaması gerektiğine işaret ederek, "Eğer görüşmelerde yapıcı bir ilerleme kaydedilirse devam edeceğiz. Aksi takdirde son vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşü, İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması konularını Avusturya'nın başkenti Viyana'daki toplantılarda ele alıyor.

Taraflar, ilk olarak 6 Nisan Salı günü Viyana'da bir araya gelmişti.