Euro
8.638
-0.37%
Dolar
7.1523
-0.48%
Altın
426.8
-0.74%
Borsa
1.505
0.85%
Bitcoin
245.000
0.51%
EXEN Coin
16.84
-6.60%
11ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 11 C

    İran yeni yerli uydu taşıyıcısını denedi

    İran, Zülcenah adını verdiği ve katı ile sıvı yakıtla çalışabilen motora sahip yeni uydu taşıyıcısını test etti.
    • AA
    • 02.02.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 09:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran yeni yerli uydu taşıyıcısını denedi

    İran Savunma Bakanlığı Uzay Birimi Sözcüsü Ahmed Hüseyni, test edilen uydu taşıyıcısının yörüngede 500 kilometreye kadar çıkabildiğini ve 220 kilogramlık uydu taşıyabildiğini ifade etti.

    Hüseyni, Zülcenah adı verilen yerli uydu taşıyıcısının ülkenin katı ve sıvı yakıtla çalışan en güçlü motoruna sahip olduğunu ve mevcut uydularla rekabet edebildiğini aktardı.

    EN ÖNEMLİ KAZANIMI GÜÇLÜ MOTOR

    Bu uzay testinin en önemli kazanımının 750 ton itme gücüne sahip olan ve katı yakıtla çalışan en güçlü motorunun elde edilmesi olduğunu kaydeden Hüseyni, bu denemede yüksek teknolojinin kullanıldığını ifade etti.

    Savunma Bakanlığı yetkilisi, Zülcenah uydu taşıyıcısında daha önce test edilen Simurg'da olduğu gibi sabit üsse ihtiyaç olmadığını söyledi.

    İran yeni yerli uydu taşıyıcısını denedi VİDEO

    İran yeni yerli uydu taşıyıcısını denedi #1

    İran yeni yerli uydu taşıyıcısını denedi #2

    İran yeni yerli uydu taşıyıcısını denedi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir