İran yurt dışından koronavirüs aşısı alımını durdurdu

İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Darayi, "Yurt dışından aşı ithal etmiyoruz. Üçüncü doz için yerli aşıya güveniyoruz ve ihtiyacımızı karşılayacak kadar üretim olacağını düşünüyoruz" dedi.

Tüm dünya koronvairüsten kurtulmak için aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı ülkeler yerli aşı üretirken bazıları ise üretilen aşıları hızla satın almaya çalışıyor.

Yerli aşılarına güvenen ve yurt dışından aşı alımını durduran İran, üçüncü doz için harekete geçti.

İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Behram Darayi, devlet televizyonuna çıktı ve ülkedeki aşılma çalışmaları hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.

"İTHAL AŞI YASAK"

Muhabirin "İthal aşı yasaklandı mı?" sorusuna "Evet" cevabını veren Darayi, "Şu anda hiçbir şekilde yurt dışından aşı ithal etmiyoruz. Üçüncü doz için yerli aşıya güveniyoruz ve ihtiyacımızı karşılayacak kadar üretim olacağını düşünüyoruz." dedi.

Yerli üreticilerin aylık en az 15 milyon doz Kovid-19 aşısı üreteceklerini kaydeden Darayi, İran'ın ürettiği yerli aşıların Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) onay alması için de belgelerin hazırlanarak gönderileceğini ifade etti.

"YERLİ AŞI ÜRETİMİNDE SORUN YOK"

Gerekli aşıyı sadece yurt dışından ithal etmeleri halinde yıllık yaklaşık 5 milyar dolarlık bir bütçe gerektiğini aktaran Darayi, yerli aşı üretiminde ise herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi.