İran: ABD'nin nükleer anlaşmaya adımı, Avrupa'nın koordinasyonu ile mümkün

İran, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşüyle ilgili karar alamaması durumunun, Avrupa'nın koordinasyonu ile mümkün olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran ile Washington arasında nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasıyla ilgili ilk adımı kimin atacağına dair sorunların, Avrupa Birliği'nin koordinasyonuyla çözülebileceğini söyledi.

CNN televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın Joe Biden başkanlığındaki yeni ABD yönetimiyle yeni ilişkilere hazır olduğunu belirtti.

'SINIRLI BİR FIRSAT PENCERESİ'

İran'ın atacağı nükleer adımlara dikkati çeken Zarif, Biden yönetiminin, nükleer anlaşmaya yeniden dahil olması için 'sınırlı bir fırsat penceresine' sahip olduğunu ifade etti.

İLK ADIMI AVRUPA ATSIN

ABD ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasıyla ilgili ilk adımı kimin atacağına dair sorunun nasıl çözüleceğinin sorulması üzerine Zarif, anlaşmadaki sorunların AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in koordinatörlüğünü üstlendiği Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nda çözülebileceğini belirtti.

"BORRELL, ORTAK KOMİSYON KOORDİNATÖRÜ OLABİLİR"

Zarif, iki taraf arasındaki ihtilafların çözümü için anlaşmada Ortak Komisyon adlı mekanizmaya yer verildiğini hatırlattı. Zarif, "Borrell, Ortak Komisyon Koordinatörü olarak şapkasını takabilir ve ABD ve İran tarafından atılması gereken adımların bir tür koreografisini yapabilir." dedi.

NÜKLEER FAALİYETLER ANLAŞMAYA UYGUN OLACAK

Zarif, İran'ın bir gün, en fazla bir hafta içerisinde nükleer faaliyetlerini anlaşmayla uyumlu hale getirebileceğini kaydetti.

İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

BIDEN'DAN YEŞİL IŞIK

ABD'de göreve gelen Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesini ve yaptırımlarını kaldırması gerektiğini açıklamıştı.