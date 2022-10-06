İran'da 16 yaşındaki genç kızın ölümü öfke yarattı

Mahsa Amini protestolarının 10’uncu gününde kaybolan 16 yaşındaki Nika Shakarami'nin cesedi, kafatası kırılmış bir şekilde bulundu. Genç kız, polis tarafından kaçırılıp apar topar gömüldü.

İran'da gözaltına alındıktan sonra 13 Eylül'de hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ardından ülkedeki rejim karşıtı protestolar, 19’uncu günde ikinci bir vaka nedeniyle daha da alevlendi.

16 yaşındaki Nika Shakarami, 20 Eylül'de Tahran'da bir gösteriye katıldıktan sonra arkadaşına polis tarafından takip edildiğini söyledikten sonra kayboldu.

Kafatası ezildi

Genç kızın cesedi, 10 gün sonra başı ezilmiş, vücudu şiddet izleriyle dolu olarak memleketi Hürremabad şehrine getirildi.

Shakarami'nin bir akrabası, genç kızı morgda teşhis etmek için sadece bir an yüzünü görmelerine izin verildiğini söyledi.

Polis, cesedi aileden kaçırdı

BBC Farsça'nın iddiasına göre aile kızlarını toprağa vermek için hazırlanıyordu ancak polis, cesedi kaçırarak Veysian kasabasına gizlice gömdü.

Shakarami'nin 17'inci doğum gününden bir gün sonra gizlice bir kasabaya gömülmesi, memleketi Hürremabad'ı da ayağa kaldırdı.

Mezarlıkta toplanan yüzlerce insan, İran dini lideri Hamaney karşıtı slogan attı.

Gösteriler de ölüm getirdi

Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran devlet televizyonu, gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AB, İranlı yöneticilerin mal varlığını donduracak

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, AB'nin İran'da Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında başlayan protestoların sert bir şekilde bastırılmasında rolü olan yöneticiler için yaptırımlara başvuracaklarını açıkladı.

Colonna, yaptırımların söz konusu yöneticilerin üye ülkelerdeki mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağını kapsayacağını söyledi.

Colonna, AB'nin çocuklarını eğitim amacıyla Batı ülkelerine gönderen üst düzey yöneticileri özellikle hedef alacağı mesajını da verdi.