İran’da 19 yaşındaki gösterici, idama mahkum edildi

Mahsa Emini gösterilerinde kamu malına zarar vermek ve bir güvenlik görevlisini yaralamak suçlamalarından yargılanan 19 yaşındaki Muhammed Burugani’nin, idama mahkum edildiği öğrenildi.

İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı, Mahsa Emini gösterilerinde kamu malına zarar vermek ve bir güvenlik görevlisini yaralamak suçlamalarından yargılanan 19 yaşındaki Muhammed Burugani’nin idam hükmünün, Yüksek Mahkeme tarafından onaylandığını duyurdu.

Haberde, sosyal medyada çıkan Burugani'nin idam hükmünün hapis ve kırbaç cezasına çevrildiğine ilişkin iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

29 Ekim’de idama mahkum edildi

“Ulusal güvenliğe tehdit oluşturmak” ve “devlete savaş açmak” hükmüyle idama mahkum edilen Burugani’nin, gösteriler sırasında tutuklandığı ve 29 Ekim 2022 tarihinde Devrim Mahkemesince idama mahkum edildiği aktarıldı.

İHA'da yer alan habere göre alınan kararın ardından Yargıtay’ın da hükmü onayladığı ve Burugani’nin dava dosyasında henüz bir değişikliğin olmadığı belirtildi.

300’den fazla kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'da, 13 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, ülkede Emini’nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda şu ana kadar aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

11 idam kararı

Ülkede yaklaşık dört aydır devam eden gösterilerle bağlantılı oldukları tespit edilen en az 25 kişinin dava dosyası, idam hükmü istemiyle mahkemeye gönderilmiş ve 11 kişi hakkında idam kararı verilirken, bunlardan 2'sinin cezası infaz edilmişti.