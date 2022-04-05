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İran’da 2 din adamı bıçaklanarak öldürüldü

İran’da 2 din adamı bıçaklanarak öldürüldü

İmam Rıza Türbesi’nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 din adamı bıçaklanarak öldürüldü. Saldırının nedeni henüz açıklanmazken inceleme başlatıldığı öğrenildi.