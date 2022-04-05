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    İran’da 2 din adamı bıçaklanarak öldürüldü

    İmam Rıza Türbesi’nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 din adamı bıçaklanarak öldürüldü. Saldırının nedeni henüz açıklanmazken inceleme başlatıldığı öğrenildi.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 17:22
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    İran’da 2 din adamı bıçaklanarak öldürüldü

    İran'daki İmam Rıza Türbesi’nde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından 3 din adamına bıçaklı saldırı düzenlendi.

    İran Devlet Televizyonu, bıçaklı saldırıya uğrayan 3 din adamından ikisinin hayatını kaybettiğini duyururken, saldırganın emniyet güçlerince tutuklandığı bildirildi.

    SALDIRININ NEDENİ BELLİ DEĞİL

    Saldırganın din adamlarına neden saldırdığına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, Meşhed Emniyet Müdürlüğü tarafından saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.

    2 EHLİ SÜNNET ALİMİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

    İran’ın Gonbed-i Kavus kentinde Ramazan ayının birinci gününde de 2 Ehli Sünnet alimi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

    TUTUKLANMIŞTI

    Sünni Türkmen nüfusunun yaşadığı kentte teravih namazı öncesi işlenen cinayete ilişkin açıklama yapan İran emniyet güçleri, 1 kişinin tutuklandığını ve saldırının şahsi husumet nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini belirtmişti.

    İran’da 2 din adamı bıçaklanarak öldürüldü VİDEO

    İran’da 2 din adamı bıçaklanarak öldürüldü #1

    İran’da 2 din adamı bıçaklanarak öldürüldü #2

    İran’da 2 din adamı bıçaklanarak öldürüldü #3


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