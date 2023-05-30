İran’da 30 yaşındaki adamın makatından deodorant şişesi çıktı Tıp dünyası, İran’daki bir hastanın ameliyatını konuşuyor. Büyük acı ve ağrıyla gittiği hastanede röntgene alınan, çıkan sonuçlara göre de makatında deodorant şişesine rastlanan genç adam, ameliyatla kurtarıldı. Genç adamın, cinsel tatmin amaçlı deodorant şişesini kullandığı belirtildi.

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İran’ın başkentindeki Tahran Üniversitesi Hastanesi’nin acil servisine giden 30 yaşındaki bir adam, karın ağrısı çektiğini söyledi.

Hastasını kontrol eden doktor, herhangi bir kanama ya da kesik olmadığını fark etti.

Bunun üzerine genç adama röntgen çektirildi.

Makatında deodorant şişesi görüldü

Sonuçları inceleyen doktorlar, resmen şoka girdi.

Adamın anüsünden içeri doğru bir deodorant şişesi sokulduğu ve şişenin iç organlara kadar dayandığı görüldü.

Yaşadığı acı ve ağrı sebebiyle oturamadığını söyleyen adam için doktorlar harekete geçti.

2 saatlik ameliyatla kurtarıldı

Hemen ameliyat kararı alınırken, adamın karın bölgesinden atılan kesikle büyük boy deodorant şişesi çıkarıldı.

Operasyonun iki saat sürdüğü belirtilirken, deodorant şişesinin nasıl girdiği ise açıklanmadı.

İsmi açıklanmayan hastanın vakası, “Visual Journal of Emergency Medicine” isimli tıp dergisinde yer aldı.

Sağlık durumu iyi

Sağlık durumu iyi olan adamın iç organlarında ve iskelet yapısında da bir hasar olmadığı kayıtlara geçti.

Tıp dergisindeki raporda 30 yaşındaki adamın, ameliyattan sonra 1 gün hastanede kaldığı ve ertesi gün taburcu edildiği belirtildi.

Cinsel tatmin için bu şişeyi kullandı

Raporda, adamın cinsel tatmin için bu şişeyi kullandığının altı çizildi.

30 yaşındaki adamın, taburcu edilmeden önce bir psikiyatr ile görüştüğü de açıklandı.