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    İran'da 5.6 büyüklüğünde deprem

    İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • 25.06.2022 - 07:54
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    İran'da 5.6 büyüklüğünde deprem

    İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Çarek ilçesi olan 5.6 büyüklükteki deprem, yerel saatle 08.07'de kaydedildi.

    Depremin 22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

    Can ya da mal kaybı bilgisi yok

    AA'nın haberine göre; depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.


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