İran'da 57 kişi koronadan hayatını kaybetti

Ülkede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 734'e yükseldi.

İran'da koronavirüs ölümleri artmaya devam ediyor.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsten bir gün içinde 57 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 282 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, koronavirüs kaynaklı can kaybının 7 bin 734'e yükseldiği ve vaka sayısının ise 148 bin 950'ye ulaştığı kaydedildi.

2 BİN 533 HASTANIN DURUMU KRİTİK

Virüse yakalananlardan 2 bin 533'ünün durumunun kritik olduğu bilgisinin verildiği açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 116 bin 827'ye çıktığı aktarıldı.

YENİDEN ARTIŞ EĞİLİMİNE GİRDİ

Açıklamada, ülke genelinde bugüne kadar 915 bin 998 kişiye koronavirüs testi yapıldığı ifade edildi.

İran'da nisan ayının ortalarında düşüşe geçen vaka sayıları ve can kayıpları, tedbirlerin gevşetilmesi ve bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmemesi nedeniyle son günlerde yeniden artış eğilimine girmişti.

İran'da 2 Mayıs'ta vaka sayısı 802'ye, 25 Mayıs'ta da günlük can kaybı yaklaşık iki buçuk ay sonra 34'e kadar inmişti.