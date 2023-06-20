İran'da ahte alkolden zehirlenerek ölenlerin sayısı artıyor İran'ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde sahte içkiden kaynaklanan alkol zehirlenmesi nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği, son beş günde yaşanan can kayıplarının 13'e yükseldiği bildirildi.

AA

Alkolün yasak olduğu İran'da, görenleri şaşırtan bir zehirlenme haberi dünyada gündem oldu.

İran'ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde, 16 Haziran'da 95 kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldığı ve bunlardan 10'unun hayatını kaybettiği açıklandı.

10 kişi öldü, 6 kişi gözaltına alındı

Alkollü içki dağıtanların tespiti için soruşturma başlatıldı ve soruşturmayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Elburz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Şehram Seyyadi, son beş günde Kerec şehrinde sahte alkol (metanol) tüketimi nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısının 175'e çıktığını söyledi.

3 kişi daha hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılanlardan 3'ünün daha hayatını kaybettiğini aktaran Seyyadi, böylece sahte alkolden zehirlenerek ölenlerin sayısının 13'e ulaştığını belirtti.