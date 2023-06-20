İran'da ahte alkolden zehirlenerek ölenlerin sayısı artıyor
AA

Alkolün yasak olduğu İran'da, görenleri şaşırtan bir zehirlenme haberi dünyada gündem oldu.

İran'ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde, 16 Haziran'da 95 kişinin zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldığı ve bunlardan 10'unun hayatını kaybettiği açıklandı.

10 kişi öldü, 6 kişi gözaltına alındı

Alkollü içki dağıtanların tespiti için soruşturma başlatıldı ve soruşturmayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Elburz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Şehram Seyyadi, son beş günde Kerec şehrinde alkol (metanol) tüketimi nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısının 175'e çıktığını söyledi.

İran'da ahte alkolden zehirlenerek ölenlerin sayısı artıyor

3 kişi daha hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılanlardan 3'ünün daha hayatını kaybettiğini aktaran Seyyadi, böylece sahte alkolden zehirlenerek ölenlerin sayısının 13'e ulaştığını belirtti.