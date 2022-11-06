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    İran'da asker, 4 arkadaşını öldürdü

    Kişisel sorunlar yüzünden yaşandığı belirtilen olayda 4 asker yaşamını yitirdi. Saldırgan asker, olay yerinde yakalandı.
    • 06.11.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 14:39
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    İran'da asker, 4 arkadaşını öldürdü

    İranlı asker, arkadaşlarının ölümüne yol açtı.

    Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Bampur kentindeki bir asker, 4 silah arkadaşını öldürdü.

    Bambur Polis Komutanı Alirıza Seyyad, konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Açılan ateşte 4 asker öldü

    Seyyad, Bampur'daki kontrol noktasında, söz konusu askerin açtığı ateş sonucu 4 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

    Saldırının kişisel nedenlerle gerçekleştiğini ileri sürülürken, saldırgan olay yerinde yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

    Eyalette yaşanan gerilim

    AA'nın haberine göre, Sistan-Beluçistan eyaleti, son günlerde rejim karşıtı protestolara ve emniyet güçlerinin göstericilere ateşli silahlarla müdahalesine sahne oluyor.

    Eyalette, son iki aydır yaşanan olaylarda emniyet güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 100'den fazla kişi öldürülürken, 10'a yakın güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti.

    İran da asker, 4 arkadaşını öldürdü #1


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