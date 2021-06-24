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    İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı

    Askerleri taşıyan otobüs, kamyonla çarpıştı. Kazada 5 asker hayatını kaybederken, 28 asker yaralı olarak kurtuldu.
    • İHA
    • 24.06.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 16:31
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    İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı

    İran’da, Yazd- Dehşir otoyolunda askeri öğretmenleri taşıyan otobüs, kamyonla çarpıştı.

    Yerel saat ile 06.20’de meydana gelen kazada askerleri taşıyan otobüs, çarpmanın etkisi ile savruldu.

    5 askerin hayatını kaybettiği, 28 askerin ise kazadan yaralı olarak kurtulduğu açıklandı.

    “7 AMBULANS 2 HELİKOPTER SEVK EDİLDİ”

    İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, kazaya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

    “Olay yerine 7 ambulans ve iki helikopter sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.”

    Halidi, kazanın otobüsün frenlerinde meydana gelen teknik arızadan kaynaklandığını ifade etti.

    İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı VİDEO

    İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı #1

    İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı #2

    İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı #3

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