İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı

İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı

Askerleri taşıyan otobüs, kamyonla çarpıştı. Kazada 5 asker hayatını kaybederken, 28 asker yaralı olarak kurtuldu.

İran’da, Yazd- Dehşir otoyolunda askeri öğretmenleri taşıyan otobüs, kamyonla çarpıştı.

Yerel saat ile 06.20’de meydana gelen kazada askerleri taşıyan otobüs, çarpmanın etkisi ile savruldu.

5 askerin hayatını kaybettiği, 28 askerin ise kazadan yaralı olarak kurtulduğu açıklandı.

“7 AMBULANS 2 HELİKOPTER SEVK EDİLDİ”

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, kazaya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

“Olay yerine 7 ambulans ve iki helikopter sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.”

Halidi, kazanın otobüsün frenlerinde meydana gelen teknik arızadan kaynaklandığını ifade etti.

İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı VİDEO

