- Haberler
- Dünya Haberleri
- İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı
İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı
Askerleri taşıyan otobüs, kamyonla çarpıştı. Kazada 5 asker hayatını kaybederken, 28 asker yaralı olarak kurtuldu.
- İHA
- 24.06.2021 - 16:12
- Güncelleme : 24.06.2021 - 16:31
İran’da, Yazd- Dehşir otoyolunda askeri öğretmenleri taşıyan otobüs, kamyonla çarpıştı.
Yerel saat ile 06.20’de meydana gelen kazada askerleri taşıyan otobüs, çarpmanın etkisi ile savruldu.
5 askerin hayatını kaybettiği, 28 askerin ise kazadan yaralı olarak kurtulduğu açıklandı.
“7 AMBULANS 2 HELİKOPTER SEVK EDİLDİ”
İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, kazaya ilişkin şu açıklamaları yaptı:
“Olay yerine 7 ambulans ve iki helikopter sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.”
Halidi, kazanın otobüsün frenlerinde meydana gelen teknik arızadan kaynaklandığını ifade etti.
İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı VİDEO