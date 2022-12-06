İran'da başörtüsüne uymayanların banka hesaplarının kapatılması gündemde

İran Meclisi üyesi, zorunlu örtü kapsamında yeni bir uygulama üzerinde çalıştıklarını anlattı.

İran'da zorunlu başörtüsü kuralı çerçevesinde yeni bir adım tartışılıyor.

Açıklamanın sahibi, İran Meclisi Rafsancan Milletvekili Hüseyin Celali.

Celali, zorunlu başörtüsü kuralına uymayan kadınlar hakkında yeni yaptırımların hazırlandığını söyledi. Buna, banka hesaplarının kapatılmasının dahil olduğu belirtildi.

"Bazı kadınlar, muhalefet etmek amacıyla başlarını açtı"

İranlı vekil, zorunlu başörtüsü kuralını ihlal eden kadınlar hakkında uygulanacak yeni yaptırımlar hakkında bilgi verdi.

"Ülke genelinde rejim karşıtı gösterilere dönüşen Mahsa Emini eylemleri kapsamında bazı kadınların zorunlu başörtüsü uygulamasına muhalefet etmek amacıyla başlarını açtıklarını" söyleyen Celali, "Gösteriler yatışsın, başörtüsü kuralı uygulanmaya devam edecektir." dedi.

"Banka hesapları kapatılabilir"

Söz konusu kurala riayet etmeyen kadınların farklı yöntemlerle uyarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret eden Celali, şunları kaydetti:

"Üzerinde çalıştığımız uygulamayla, öncelikle başörtüsü kuralına riayet etmeyen kadınların telefonlarına mesaj gönderilecek, bu da yetmezse ihtar verilecek, üçüncü merhalede banka hesapları kapatılabilir."

Mahsa Emini'nin hayatını kaybetmesi ortalığı karıştırdı

AA'nın haberine göre, İran Meclisi Kültür Komisyonu Üyesi Celali, dünkü açıklamasında, zorunlu başörtüsü uygulamasıyla ilgili Meclis'te çalışmalar yürütüldüğünü ve mevcut yasaya uymayanlar hakkında cezaların artırılacağını duyurmuştu.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.