İran’da başörtüsüz iki kadına yoğurtlu saldırı Süt ürünleri marketinde eline aldığı yoğurt kabını başörtüsüz oldukları gerekçesiyle kadınların başlarına döken saldırgan hakkında tutuklama kararı verildi. Kadınlar hakkında soruşturma açılırken, o kadınlara hizmet veren market sahibine de uyarı gitti.

İHA

İran’da geçtiğimiz yıl eylül ayında 22 yaşındaki İranlı Mahsa Emini'nin başörtüsü kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesinin ardından ülke çapında rejim karşıtı protestolar başladı.

Birçok kadın zorunlu başörtüsü yasasına itiraz ederek başörtüsüz bir şekilde sokağa çıktı.

Kadınların başlarından aşağı yoğurt döktü

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ülke gündemine düştü.

Görüntüde, İran’ın Razavi Horasan eyaletine bağlı Torkebe kentinde bulunan bir süt ürünleri marketinde İranlı bir adamın başörtüsüz oldukları gerekçesiyle iki kadın ile tartıştığı ve tartışmanın büyümesiyle de eline aldığı yoğurdu kadınların başlarına döktüğü görüldü.

Tutuklama kararı çıktı

Büyük yankı bulan olayın ardından saldırgan hakkında tutuklama kararı verildi.

İran medyasında yer alan haberde, Razavi Horasan eyaletine bağlı Torkebe kenti savcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, saldırgan hakkında tutuklama kararı alındığı belirtilerek, “Başörtüsü takmadıkları gerekçesiyle iki kadına uygun olmayan bir şekilde müdahale ederek saldıran kişi hakkında tutuklanma kararı alındı” ifadeleri kullanıldı.

Kadınlara soruşturma, market sahibine uyarı

Öte yandan savcılık, saldırgan hakkında, “kamu düzenini bozmak” ve saldırıya uğrayan iki kadın hakkında ise “toplum içerisinde başörtüsü kuralına uymama” suçundan soruşturma açıldığı belirtildi.

Ayrıca başörtüsü takmayan iki kadına hizmet veren market sahibine ise uyarı verildiği aktarıldı.

"Böyle bir müdahale yöntemi doğru değildir"

İran İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, saldırganın başörtüsüz kadınlara müdahale şeklinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, “Böyle bir müdahale yöntemi doğru değildir. Ancak kadınların başörtülerini takmamaları da suç kapsamına girmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Konuya İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de dahil oldu.

"Başörtüsü takmayanlar ikna edilmeli"

Tahran’da düzenlenen iftar programı sonrası konuşan Reisi, başörtüsünün dini ve yasal zorunluluk olduğunu belirterek, “Bazıları bu inancı paylaşmayabilir. Bu nedenle kültürel ve dini merkezler ikna yöntemi için kullanılmalı. Başörtüsü takmayanlar ikna edilmeli. Elbette başörtüsü yasal zorunluluk olduğu için toplumun tüm kesimi bu kurala riayet etmelidir.” dedi.

Zorunlu başörtüsü yasası

İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei de, zorunlu başörtüsü yasası konusunda geri adım atmadıklarını söylemiş, “Yargı başörtüsü yasası ihlallerini dikkatle takip edecek ve bu konuya özel olarak yaklaşacak.” demişti.

"Başörtüsü ihalelerine izin verilmeyecektir"

İran İçişleri Bakanlığı tarafından ülkede zorunlu başörtüsü yasasını ihlal edenlere ilişkin yayınlanan bildiride ise “Dini ve geleneksel ilke ve değerlerimizde herhangi bir geri adım olmamıştır. Bakanlık olarak yargı ve diğer ilgili kurumlar ile birlikte başörtüsü ihalelerine izin verilmeyecektir.” ifadeleri kullanılmıştı.