İran'da berber ve kuaförler hizmet vermeye başladı

Tahran’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan berber ve kuaförler, bugün yeniden açıldı.

Tahran Kamu Alanı Denetleme Polis Müdürü Nader Moradi, dün yaptığı açıklamada Tahran’da bulunan berberlerin ve kuaförlerin gerekli sağlık protokollerine uyması koşulu ile yeniden faaliyete geçebileceklerine dair karar alındığını bildirmişti.

Bugün ise başkentteki berber ve kuaförler yeniden açıldı.

CAMİLERİN DE AÇILMASI PLANLANIYOR

İran Esnaflar Odası ise geçtiğimiz ay koronavirüs salgını nedeni ile berber ve kuaförlerin “çok tehlikeli” meslek grupları arasında olduğunu belirtmişti.

Öte yandan İran’da normalleşme sürecinin başlaması ile vaka sayılarının düşük olduğu eyaletlerde camilerin yeniden ibadete açılması planlanırken, başkent Tahran’da ise park ve bahçelerde uygulanan giriş yasağının kaldırılacağı duyuruldu.

İran’da berberler ve kuaförler açıldı