İran'da bina çöktü: 1 ölü

Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde çöken 'Metropol' isimli binada 1 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı. Açıklama yapan Abadan Valiliği ise ölü ve yaralıların daha da artabileceğini söyledi.

İran'ın güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde, 10 katlı bir bina çöktü.

İHA'nın haberine göre; İran devlet televizyonu da inşaat halindeki 10 katlı "Metropol" adlı binanın çöktüğünü duyurdu.

1 ölü 7 yaralı

Çöken binada arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, şu ana kadar 1 kişinin öldüğü ve 7 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi

İran Kızılayı, olay yerine 15 ambulansın gönderildiğini ve diğer eyaletlerden de 30 ambulans talebinde bulunulduğunu bildirdi.

Ayrıca farklı eyaletlerden toplam 50 arama kurtarma ekibinin de olay yerine sevk edildiği belirtildi.

"Ölü ve yaralı sayısı artabilir"

Abadan Valiliği ise arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirterek, "Henüz ölü ve yaralı sayısına ilişkin elimizde kesin bir sayı yok. Ölü ve yaralı sayısı daha da artabilir. Çalışmalar devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Ayrıca İran devlet televizyonu, çöken binanın şehir merkezinde bulunduğunu ve kalabalık nedeniyle çok sayıda kişinin enkazda mahsur kalmış olabileceğini duyurdu.