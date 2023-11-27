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İran'da bir bebek 7 kilo doğdu: Ülkenin en ağır bebeği!

İran'da bir bebek 7 kilo doğdu: Ülkenin en ağır bebeği! Meşhed kentinde 7 kilogram ağırlığında bir bebeğin dünyaya geldiği belirtildi. Bebeğin ağırlığının, annesinin şeker hastası olmasından kaynaklandığı açıklandı.