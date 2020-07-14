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- İran'da bombalı saldırı düzenleyen iki kişi idam edildi
İran'da bombalı saldırı düzenleyen iki kişi idam edildi
10 yıl önce, Batı Azerbaycan eyaletinde bombalı saldırı düzenlemekle suçlanan 2 kişinin idam edildiği bildirildi.
- AA
- 14.07.2020 - 22:43
İran'ın Batı Azerbaycan Adliyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2010'da Mahabad kentinde 12 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 2 kişinin Urumiye kentinde idam edildiği aktarıldı.
İNFAZ ESNASINDA SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN BAZI YAKINLARI DA VARDI
Açıklamada Urumiye Cezaevi'nde gerçekleştirilen infazlar esnasında saldırıda hayatını kaybedenlerin bazı yakınlarının da hazır bulunduğu ifade edildi.
Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili de bugün İran Savunma Bakanlığı Hava-Uzay Kurumundan emekli Rıza Asgari'nin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildiğini duyurmuştu.