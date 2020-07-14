Dolar
6.8664
0.0947%
Euro
7.8233
0.5022%
Altın
1809.31
0.3739%
Borsa
117741.1
-0.5553%
G. Altın
399.366
0.4588%
Bitcoin
63585.4
-0.5072%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    İran'da bombalı saldırı düzenleyen iki kişi idam edildi

    10 yıl önce, Batı Azerbaycan eyaletinde bombalı saldırı düzenlemekle suçlanan 2 kişinin idam edildiği bildirildi.
    • AA
    • 14.07.2020 - 22:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İran'da bombalı saldırı düzenleyen iki kişi idam edildi

    İran'ın Batı Azerbaycan Adliyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2010'da Mahabad kentinde 12 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 2 kişinin Urumiye kentinde idam edildiği aktarıldı.

    İNFAZ ESNASINDA SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİN BAZI YAKINLARI DA VARDI

    Açıklamada Urumiye Cezaevi'nde gerçekleştirilen infazlar esnasında saldırıda hayatını kaybedenlerin bazı yakınlarının da hazır bulunduğu ifade edildi.

    Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili de bugün İran Savunma Bakanlığı Hava-Uzay Kurumundan emekli Rıza Asgari'nin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildiğini duyurmuştu.

    Görüş Bildir