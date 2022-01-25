İran'da casusluk yapan Fransız vatandaşına 8 yıl 8 ay hapis cezası

Mayıs 2020'den bu yana İran'da tutuklu bulunan Fransa vatandaşı Benjamin Briere, İran'da 'casusluk' yapmaktan ve 'İran'a karşı propaganda' yapmaktan 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa vatandaşı 36 yaşındaki Benjamin Briere, 2020 yılının Mayıs ayında İran-Türkmenistan sınırı yakınında drone uçurmasının ardından tutuklanmıştı.

CASUSLUK SUÇUNDAN HAPİS CEZASI ALDI

Briere'nin avukatı Philippe Valent yaptığı açıklamada, müvekkilinin İran'daki bir mahkeme tarafından "casusluk" yaptığı gerekçesiyle 8 yıl, İran'a karşı "propaganda" suçundan ise 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Avukat Valent, müvekkilinin tarafsız yargıçlar tarafından adil bir şekilde yargılanmadığını, Meşhed'de Devrim Mahkemesi tarafından kapalı kapılar ardında yargılandığını savunarak suçlamalar hakkında yeterli bilginin de verilmediğini söyledi.

AİLESİ OLAYIN SİYASİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Briere'nin ailesi de 36 yaşındaki Briere'nin tutukluluk durumunun tamamen siyasi olduğunu iddia etti. Briere, İran ve Batılı ülkeler arasında gerçekleştirilen nükleer müzakereler sırasında gerilimin arttığı dönemde tutuklanmıştı.

Briere, haksız yere tutuklu bulunduğunu iddia ederek açlık grevine başlamıştı.



