İran'da çocuklarda koronavirüs vakasında artış yaşanıyor

Başkent Tahran'da 5-17 yaş aralığında yatan hasta sayısının yükseldiği belirtildi.

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüs, İran'da alarma neden oldu.

İran Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başkanı Celil Kuhpayezade, başkent Tahran'da 5-17 yaş arası kişilere, koronavirüsün bulaşma hızında artış gözlendiğini söyledi.

Kuhpayezade, "Tahran'da koronavirüsün 3'üncü dalgasına kadar, 30 ve 17 yaş altı vakalar azdı. Son günlerde, İngiliz virüsünün yayılmasıyla 5-17 yaş aralığında vaka ve yatan hasta sayısının arttığına şahit oluyoruz." dedi.

ÖLÜM ORANI YÜKSELDİ

Küçük yaştaki çocuklarda hastalığın öldürme oranın da artığını dile getiren Kuhpayezade, "Koronavirüs nedeniyle hastanede yatan 10 yaş altı çocuklarda ölüm oranı önceleri yüzde 1'den azdı. Şu an bu oran yüzde 4 civarına yükseldi." ifadelerini kullandı.

"KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURUN"

Kuhpayezade, çocukların bu hastalığa karşı korunması için aileleri, toplantı ve ziyaretler gibi kalabalık ortamlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede dün itibarıyla virüs kaynaklı toplam can kaybı 59 bin 117'ye, vaka sayısı da 1 milyon 534 bin 34'e çıktı.