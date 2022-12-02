İran'da cuma çıkışı din adamlarından göstericilere destek

İran'da Mahsa Emini protestoları sürüyor.

Uluslararası kurumlara göre 300 den fazla göstericinin öldüğü gösteriler ülkenin tamamına yayıldı.

Protestolara toplumun farklı kesimlerden de destek açıklamalrı yapılıyor.

Cuma çıkışı protesto yürüyüşü

AA'nın haberine göre İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde cuma namazının ardından ülke yönetimine karşı gösteriler düzenlendi.

Sosyal medyada yayımlanan ve eyaletin yönetim merkezi Zahidan kentinde çekildiği anlaşılan görüntülere göre, cuma namazı sonrası Mekki Camisi'nden çıkan kalabalık bir grup, yürüyüşe geçerek ülke yönetimini hedef alan sloganlar attı.

Görüntülerin birinde kadınların ellerindeki dövizlerle "İster başörtülü ister başörtüsüz, devrime doğru" sloganları attıkları görülürken, bir görüntüde ise bazı göstericilerin son zamanlarda ülke yönetimine karşı eleştirileriyle gündeme gelen Zahidan kentinin Cuma İmamı Sünni din adamı Abdulhamid İsmailzehi'ye sloganlarla destek verdiği dikkati çekti.

Din adamlarından protestoculara destek

Sünni din adamı ve Zahidan kenti Cuma İmamı İsmailzehi, Mekki Camisi'nde kıldırdığı cuma namazı öncesinde verdiği hutbede yine yetkililerin protestoculara yönelik tutumunu eleştirdi.

Hutbede, ülkede genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösterilerle ilgili verilen idam kararlarını da eleştiren İsmailzehi, "Mahkumları 'muharebe' (İran Ceza Kanunu'nda ölüm cezasını gerektiren suç) ile suçlamayın! Protestocu, 'muharip' ve 'bozguncudan' farklıdır. Protesto ediyorlar. Millet 44 yıl dayandı. Şimdi halk için bir protesto var. Onlara müsamaha gösterin ve sorunlarını dinleyin çünkü eleştiriyi engellemek zulme yol açar." ifadelerini kullandı.

İsmailzehi, bilgisayar korsanlarının Fars Haber Ajansı'na yönelik siber saldırıları sonucu ele geçirildiği öne sürülen ve korsanlar tarafından internette paylaşılan gizli bültenlerde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kendisi hakkında "itibarsızlaştırma" talimatı verdiğine ilişkin iddialara da üstü kapalı şekilde değindi.

İranlı din adamı, "Şeref ve onuru Allah'tan başka kimse alamaz." dedi.

Ülkedeki tüm kesimlerin haklarına saygı duyulması gerektiğini söyleyen İsmailzehi, "Ülkemizin güvenli ve birlik içinde olmasını istiyoruz. Burada Şiiler, Sünniler veya etnik gruplar yok. Hepimiz İranlıyız. İran'da yaşayan herkesin hakları vardır ve haklarına saygı gösterilmelidir." çağrısında bulundu.

Eyalette "Kanlı Cuma" olayları protestoları tetikledi

İran'ın güneydoğusunda yer alan ve Sünnilerin yoğun nüfusa sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaleti, 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında yaşanan, "Kanlı Cuma" olarak bilinen ve çok sayıda can kaybına yol açan olaylara sahne olmuştu.

Ülkedeki Mahsa Emini protestolarından farklı olarak gösterilerin eyalete bağlı liman kenti Çabahar'da 15 yaşındaki bir kız çocuğunun bir polis memuru tarafından cinsel tacize uğradığı iddiası üzerine yapıldığı haberleri ülke medyasında yer bulmuştu.

Takip eden günlerde de Haş kentinde gösteriler düzenlenmiş, yine güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşılmıştı. Olaylarda güvenlik güçleri dahil olmak üzere onlarca kişi yaşamını yitirmişti.

İsmailzehi, 2 Ekim'de yaptığı konuşmada, olayları "facia" olarak niteleyerek, güvenlik güçlerinin halkın üzerine ateş açtığını söylemişti.

Zahidan başta olmak üzere Sistan-Beluçistan eyaleti, "Kanlı Cuma" olaylarının yaşandığı 30 Eylül'den bu yana her hafta cuma namazından sonra protestolara sahne oluyor.