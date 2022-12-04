İran'da devrim protestoları sonuç veriyor

İran'da süren protestolar sonrası İrşad Devriyeleri uygulaması lağvedilirken, zorunlu başörtüsü yasası da gözden geçirilecek.

İran'da ülke genelindeki protestolar, 16 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başladı.

İran Güvenlik Konseyi, yaklaşık 3 aydır devam eden protestolarda 200 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

300'den fazla kişi hayatını kaybetti

Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım'daki bir konuşmasında, güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR) ise 29 Kasım'da yayımladığı raporda, Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 448 protestocunun öldüğünü bildirmişti.

İrşad Devriyeleri kaldırıldı

İran'da protestolar sürerken bir yandan da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak ahlak polisleri olarak bilinen İrşad Devriyeleri'nin lağvedildiği öğrenildi.

Bilindiği üzere protestolar ahlak polisinin Mahsa Amini'yi saçının bir kısmı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alıp daha sonrasında genç kızın hayatını kaybetmesiyle başlamıştı.

Bu nedenle de ahlak polislerine yönelik büyük bir tepki vardı.

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Zorunlu başörtüsü yasağı gözden geçirilecek

Bu durumun yanı sıra ise İran Genel Başsavcısı Mohammad Cafer Montazeri zorunlu başörtüsü yasasının gözden geçirileceğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de cumartesi günü yaptığı açıklamada, yasaların bazı konularda esneyebileceğini dile getirdi.

Başörtüsü kullanımı, İran İslam Devrimi'nden dört yıl sonra Nisan 1983'te kadınlar için zorunlu hale gelmişti.

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