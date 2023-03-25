İran'da doğalgaz deposunda patlama: 2 ölü, 4 yaralı

İHA

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde bulunan Butane adlı şirketin doğalgaz deposunda patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Huzistan eyaleti Kızılay Teşkilatı Başkan Yardımcısı Emir Abbas Necefi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Patlamanın ardından ekiplerin olay yerine hızlıca sevk edildiğini söyleyen Necefi şöyle devam etti:

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra arama kurtarma ekipleri de olay yerinde ilk andan beri bulunuyor. Şu ana kadar şirkete ait 3 depoda çıkan yangın söndürüldü ancak yangın diğer depolara da sıçradı. İtfaiye ekiplerimiz yangını söndürmek için çalışmalarına henüz devam etmekte.