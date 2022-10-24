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    İran'da emniyet güçleri ateş açtı, 8 yaşındaki çocuk öldü

    Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçlerinin açtığı ateşte seken kurşunlar, 8 yaşındaki bir kız çocuğunun ölümüne yol açtı. Resmi makamlardan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
    • 24.10.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 17:32
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    İran'da emniyet güçleri ateş açtı, 8 yaşındaki çocuk öldü

    İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde bulunan bir köyde emniyet güçleri, şüpheli bir otomobile ateş açtı.

    Seken kurşunlardan biri, bu sırada yoldan geçen ilkokul öğrencisi Muna Nakib'e isabet etti.

    Başından vurulan 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

    Resmi makamlar sessiz

    Beluç Aktivistler Örgütüne ait Telegram sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet güçlerinin ateş açtığı şüpheli araçta bulunan iki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

    AA'nın haberine göre de resmi makamlardan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

    Geçen yıl 45 kişi öldü

    Öte yandan Sünnilerin çoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde geçen yıl emniyet güçlerinin ateş açtığı olaylarda 5'i çocuk, 2'si kadın 48 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

    Eyaletin merkez kenti Zahidan'da Sünnilere ait Mekki Mescidi'nde 30 Eylül'de cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilerde, emniyet güçlerinin açtığı ateş sonucu onlarca kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.


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