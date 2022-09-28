Iran'da eski devlet başkanının kızına gözaltı

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, protestolara katılarak halkı kışkırttığı gerekçesiyle tutuklandı.

İran'ın Tahran ilçesinde Mahsa Amini’nin başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle, ahlak polisleri tarafınan gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar devam ediyor.

Iran'ın yanı sıra dünya'nın farklı bölgelerinde de protestolara destek geliyor.

Yaklaşık 1200 kişinin gözaltına alındığı, 76 kişinin hayatını kaybettiği protestolarda bir gelişme daha yaşandı.

Eski Cumhurbaşkanı kızı gözaltına alındı

İran medyası tarafından yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi’nin, gösterileri desteklediği ve kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Tutuklanmasına ilişkin açıklama yapılmadı

İHA'nın haberine göre, Haşimi’nin İran’da hangi güvenlik kurumu tarafından gözaltına alındığına ilişkin ise bilgi verilmedi.