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- İran'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
İran'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Van'dan İran'a alışverişe giden Türk vatandaşları Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında kaza yaptı. Kazada 3'ü Türk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.
- 06.01.2023 - 22:29
Akşam saatlerinde İran topraklarında, Van'ın Özalp ilçesi nüfusuna kayıtlı Mizbah Hükerek, Mahmut Hükerek, İrfan Akgül ve Serhat Hükerek isimli şahıslar, alışveriş yapmak için İran'ın Razi kentine gitti.
İran'a alışverişe gitmişlerdi
Alışveriş yapan şahıslar Türkiye'ye dönerken Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında İran plakalı kamyonla çarpıştı.
4 kişi yaşamını yitirdi
İHA'nın haberine göre, meydana gelen trafik kazasında Mizbah Hükerek, Mahmut Hükerek, İrfan Akgül ve ismi öğrenilemeyen İranlı sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, Serhat Hükerek ise ağır yararlandı.
Ölenlerin ikisi kardeş olduğu, cenazelerin ise pazartesi Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.