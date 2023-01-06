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    İran'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

    Van'dan İran'a alışverişe giden Türk vatandaşları Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında kaza yaptı. Kazada 3'ü Türk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.
    • 06.01.2023 - 22:29
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    İran'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

    Akşam saatlerinde İran topraklarında, Van'ın Özalp ilçesi nüfusuna kayıtlı Mizbah Hükerek, Mahmut Hükerek, İrfan Akgül ve Serhat Hükerek isimli şahıslar, alışveriş yapmak için İran'ın Razi kentine gitti.

    İran'a alışverişe gitmişlerdi

    Alışveriş yapan şahıslar Türkiye'ye dönerken Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında İran plakalı kamyonla çarpıştı.

    İran da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı #1

    4 kişi yaşamını yitirdi

    İHA'nın haberine göre, meydana gelen trafik kazasında Mizbah Hükerek, Mahmut Hükerek, İrfan Akgül ve ismi öğrenilemeyen İranlı sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, Serhat Hükerek ise ağır yararlandı.

    Ölenlerin ikisi kardeş olduğu, cenazelerin ise pazartesi Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.

    İran da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı #2


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