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İran'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

İran'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Van'dan İran'a alışverişe giden Türk vatandaşları Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında kaza yaptı. Kazada 3'ü Türk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.