Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesi ile başlayan gösteriler kapsamında muhalifler İran İslam Devrimi'nin öncüsü Ayetullah Humeyni'nin evini yaktı.

Dünyanın en kapalı rejimlerinden biri olan İran'da gerilim tırmandıkça tırmanıyor.

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesiyle patlak veren gösteriler üçüncü ayında devam ediyor.

Ülkede sokak gösretileri ve güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki şiddet her geçen gün artıyor.

342 kişi hayatını kaybetti

Sivil toplum kuruluşları şu ana kadar 300'den fazla göstericinin hayatını kaybettiğini binlerce kişinin de tutuklandığını bildiriyor.

İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 342'ye yükseldiğini açıklarken, hakkında idam kararı verilen tutuklu sayısının 5'e çıktığını duyurdu.

İran'da göstericiler Humeyni'nin doğduğu evi ateşe verdi VİDEO

Humeyni'nin doğduğu evini yaktılar

Olaylarda göstericiler rejim için önemli noktaları hedef alıyor.

Bu kapsamda İran İslam Devrimi'nin öncüsü ve rejimin ilk dini lideri Ayetullah Humeyni'nin doğduğu şehir olan Humeyn, tarihi bir olaya sahne oldu.

Göstericiler Humeyni'nin doğduğu evini ateşe verdi.

"Bu yıl kan yılı"

O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılırken müzeye çevrilen evi ateşe veren göstericilerin ülkedeki dini liderler aleyhine sloganlar attığı görülüyor.

Tahran'daki protestolardan paylaşılan görüntülerde ise göstericiler "Bu yıl kan yılı ve Hamaney devrilecek" sloganları attığı görülüyor.