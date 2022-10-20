İran’da gösteriler sürüyor: Üniversiteler de karıştı

Mahsa Emini’nin ölümünden sonra başlayan gösteriler, yapılan çağrılar üzerine üniversite ve şehirlerde devam ediyor. Göstericiler ateş yakıp, yolu trafiğe kapatıyor, sloganlar atıyor.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mahsa Emini, 16 Eylül'de yaşamını yitirdi.

Bu ölüm, ülkede infiale yol açtı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrası başlayan protestolar, kısa sürede ülkenin birçok kentine yayıldı.

Üniversitelerde protesto

1 ayı geçti, gösteriler hala sürüyor.

Çarşamba günü eylem yapılması için yapılan çağrılar sonucunda ülkenin birçok kentinin yanı sıra üniversitelerde de protesto düzenlendi.

İran'da protesto eylemleri devam ediyor VİDEO

Yolu trafiğe kapatıp yönetim karşıtı sloganlar attılar

Ülke çapındaki gösterilerde Senendec, Sakkız, Bender Abbas, Kirmanşah ve Kürdistan gibi şehirlerde yönetimi protesto eden göstericiler, akşam saatlerinde sokak ve caddelerde ateş yakarak yolu trafiğe kapatıp, yönetim karşıtı sloganlar attı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Tahran’ın birçok sokağında gösteri düzenlendiği, akşam saatlerinde pencere ve balkonlardan yönetim karşıtı sloganlar atıldığı görüldü.

1 günlük iş durdurma grevi

Mahabad ve Bukan şehirlerinde bir grup esnafın protestoları desteklemek için bir günlük iş durdurma grevine giderek kepenk kapattığı da gelen haberler arasında yer aldı.

AA’nın haberine göre Sari kentinde ise yönetim karşıtı slogan atan göstericiler, bir süre yürüyüş yaptı.