İran’da halk sokağa döküldü

İran'da Mahsa Emini'nin gözaltında ölümünün ardından başlayan gösteriler sürerken, 3 sene önceki akaryakıt zammı protestolarının yıl dönümünde birçok kentte yine sokak eylemleri düzenlendi.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre İran'da 304 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı 15 Kasım 2019'daki akaryakıt zammı protestolarının yıl dönümünde, birçok kent ve üniversite gösterilere sahne oldu.

Sosyal medyadan yapılan çağrılara göre 3 gün sürmesi beklenen gösterilere katılan esnaf birçok şehirde kepenk kapattı, bazı kentlerde fabrika işçileri greve gitti, üniversitelerde eylemler yapıldı.

3 yıl önce ölenleri anmak için sokağa çıktılar

Ülkede son zamanlarda protestoların görece azalmasıyla gevşetilen güvenlik önlemlerinin yeniden artırıldığı başkent Tahran’ın birçok bölgesinde göstericiler, 3 yıl önceki olaylarda ölenleri anmak için sokaklara çıktı. Şiraz, Divandere, Senendec gibi kentlerde de gösteriler vardı.

Üniversitelerde gösteriler düzenlendi

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliğinin Telegram sayfasından yayınladığı açıklamada, Tahran Üniversitesi'nde öğrencilerin marş okuyup bahçedeki havuzu kırmızıya boyaması sonrasında resmi ve sivil güvenlik görevlilerinin üniversiteye girdiği ve fiziki müdahale sonucu arbede yaşandığı aktarıldı.

Yine Tahran’daki Emir Kebir Üniversitesi'nde öğrencilerin oturma eylemi yaptığı belirtilirken sosyal medyada üniversitede çekildiği ileri sürülen görüntüler yayınlandı. Görüntülerde, güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede yaşandığı görüldü.

Allame Tebatebayi, Tahran Sanat, Babul Noşirevani, Tahran Bilim ve Teknoloji, Şehid Beheşti gibi üniversitelerde de öğrenciler protesto yürüyüşü düzenleyip yönetim karşıtı sloganlar atarak gözaltına alınan arkadaşlarının bir an önce bırakılmasını talep etti.

Esnaf kepenk kapattı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, sürücülerin korna çalarak tepkilerini gösterdiği başkent Tahran başta olmak üzere Tebriz, İsfahan, Şiraz, Kirmanşah, Bojnurd ve Reşt kentlerinde esnaf, kepenk kapattı.

İran’da ticaretin kalbi olarak adlandırılan Tahran Büyük Çarşı’da esnafın, kepenk indirerek gösterilere destek vermesi dikkati çekti.

İran'ın orta kesiminde yer alan İsfahan kentindeki çelik fabrikasında işçilerin greve gittiğine dair görüntüler de sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde, işçilerin “Vaatlere son, masamız boş" sloganı attığı duyuldu.

2019'da akaryakıta yapılan yüzde 300'lük zam protesto edilmiş, 304 kişi hayatını kaybetmişti

İran'da Kasım 2019’da akaryakıta yapılan yüzde 300'lük zam, geniş halk kesimleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Ülkede 15 Kasım Cuma günü yapılan zammın ardından aynı gün sınırlı olarak başlayan protestolar, 16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar günü tüm ülkeye yayılmıştı.

Protestoların artması üzerine ülke genelinde internete erişim engellenmiş ve güvenlik güçleri, göstericilere sert müdahalede bulunmuştu. Uluslararası Af Örgütü'ne göre akaryakıt zammı protestolarında 304 kişi hayatını kaybetmişti.