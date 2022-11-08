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    İran'da hava kirliliği 1 yılda yaklaşık 21 bin kişinin ölümüne neden oldu

    İran Sağlık Bakanlığı Hava Sağlığı ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Dr. Abbas Şahsuni, ülkesinde hava kirliliğinin bir yılda, 20 bin 800 kişinin ölümüne yol açtığını söyledi.
    • 08.11.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 14:58
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    İran'da hava kirliliği 1 yılda yaklaşık 21 bin kişinin ölümüne neden oldu

    İran genelinde birçok şehir hava kirliliğiyle mücadele ediyor.

    Etemadonline haber sitesine göre İran Sağlık Bakanlığı Hava Sağlığı ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Dr. Abbas Şahsuni, İran'da hava kirliliğinin neden olduğu sorunlara ilişkin bilgi verdi.

    Geçen yıl 27 şehirde yapılan araştırmada hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle 20 bin 800 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Şahsuni, bu rakamın başkent Tahran'da 6 bin 400 olduğunu kaydetti.

    2020'de 42 bine yakın kişi öldü

    Bir önceki yıl aynı sebebe bağlı nedenlerden hayatını kaybedenlerin sayısı ülke genelinde 41 bin 700, başkentte ise 3 bin 751 kişi olarak açıklanmıştı.

    İran da hava kirliliği 1 yılda yaklaşık 21 bin kişinin ölümüne neden oldu #1

    Eski otomobiller neden olarak gösteriliyor

    AA'nın haberine göre Tahran'ın hava kirliliğine, şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmaması, nüfus yoğunluğu, eski model araçlar ile yaygın kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazlarının neden olduğu belirtiliyor.

    İran da hava kirliliği 1 yılda yaklaşık 21 bin kişinin ölümüne neden oldu #2

    İran da hava kirliliği 1 yılda yaklaşık 21 bin kişinin ölümüne neden oldu #3

    İran da hava kirliliği 1 yılda yaklaşık 21 bin kişinin ölümüne neden oldu #4

    İran da hava kirliliği 1 yılda yaklaşık 21 bin kişinin ölümüne neden oldu #5

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