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    İran'da hava kirliliği okulları tatil ettirdi

    İran'ın Elburz ve Tahran eyaletlerinde hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle okullar için tatil edildi.
    • 23.11.2022 - 02:33
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    İran'da hava kirliliği okulları tatil ettirdi

    İran'da hava kirliliği bazı bölgelerde okulların tatil olmasına neden oldu.

    İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Elburz Valiliği Sivil İşler Koordinasyon Başkan Yardımcısı Ahmed Efzeli, eyalette devam eden ve yüksek seviyede seyreden hava kirliliği nedeniyle tüm eğitim kademeleri için okulların tatil edildiğini, derslerin sanal ortamda yapılacağını açıkladı.

    Hava kirliliğini artıracak inşaat faaliyetleri engellenecek

    Efzeli, okulların tatil edilmesinin yanı sıra Elburz eyaletinde, özel şahıs, kamu veya devlet plakalı muayenesiz tüm araçların trafiğe çıkışının trafik görevlilerince engelleneceğini belirtti.

    Haberde ayrıca, hava kirliliğinin artmasına neden olacak her türlü inşaat faaliyetinin de engelleneceği bilgisi verildi.

    İran da hava kirliliği okulları tatil ettirdi #1

    Tahran eyaletindeki okullar da tatil edildi

    İHA'nın haberine göre diğer yandan, Tahran eyaletinde de hava kirliliği nedeniyle Firuzkoh ve Demavend şehirleri dışındaki bölgelerde bulunan tüm okulların tatil edildiği, derslerin sanal ortamda yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

    Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

    Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor.

    İran da hava kirliliği okulları tatil ettirdi #2


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