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    İran'da idama mahkum edilen protestocu yeniden yargılanıyor

    İran’da Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan protestolara katılan ve "muharebe suçu" ile idama mahkum edilen Mahan Sadrat’ın yargılanmasına yeniden başlandı.
    • 21.12.2022 - 19:49
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    İran'da idama mahkum edilen protestocu yeniden yargılanıyor

    İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına aldıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için başlayan rejim karşıtı protestolar 4'üncü ayında.

    İHA'nın haberine göre İran devlet televizyonu, Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan protestolara katılan ve bir kişiyi bıçakla yaralamak, kamu ve ulusal güvenliğe karşı suç işlemek ve bir motosikleti ateşe vermek suçu ile idama mahkum edilen 23 yaşındaki Mahan Sadrat’ın yargılanma sürecine yeniden başlandığını duyurdu.

    Yeniden yargılanma talebi kabul edildi

    Daha önce idam kararı durdurulan Sadrat’ın yeni deliller dikkate alınarak yüksek mahkeme tarafından ceza muhakemesi kanunun 474’üncü maddesi uyarınca yeniden yargılanma talebinin kabul edildiği açıklandı.

    Alınan karara göre yeniden başlayan yargılamanın Sadrat’a daha önce idam hükmü veren mahkeme tarafından yapılacağı aktarıldı.

    İran'da Mahsa Amini gösterilerine katılan 23 yaşındaki Sadrat, 15 Kasım'da Tahran Devrim Mahkemesi tarafından “bir kişiyi bıçakla yaralamak, kamu ve ulusal güvenliğe karşı suç işlemek ve bir motosikleti ateşe vermek” suçlarından idama mahkum edilmişti.

    Sadrat davasında müştekilerden olan Muhammed Rıza Kanbertalib, idam hükmü alan Sadrat hakkında tüm davacıların şikayetlerini geri çektiğini açıklamış ve ardından 14 Aralık’ta idam hükmünün yeniden yargılanma talebiyle askıya alındığını bildirmişti.

    İran'da 39 kişi idam cezası ile karşı karşıya

    Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, protestolarla bağlantılı oldukları tespit edilen en az 39 kişinin idam cezası ile karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Gösterilerle ilişkili ilk idam 8 Aralık'ta 23 yaşındaki Muhsin Şikari’nin infazı ile başlamış ve 12 Aralık’ta 23 yaşındaki Mecidrıza Rahnavard’in infaz edilmesiyle ikinci idam gerçekleşmişti.

    İran da idama mahkum edilen protestocu yeniden yargılanıyor #1


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