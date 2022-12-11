İran'da idama mahkum edilen protestocunun infazı durduruldu

Devam eden rejim karşıtı protestolarda yakalanarak idam cezasına çarptırılan 23 yaşındaki Mahan Sadrat'ın cezasının askıya alındığı bildirildi.

İran'da rejim karşıtı gösteriler sürüyor.

Gösterilerle ilgili olarak "kamu güvenliğine karşı suç işlemek kastıyla eylemde bulunmak" suçlamasıyla idama mahkum edilen 23 yaşındaki Mahan Sadrat'ın infazı durduruldu.

AA'nın haberine göre Sadrat'tan davacı olan ancak daha sonra şikayetini geri çeken Muhammed Rıza Kanbertaleb, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla konuya dair bilgi verdi.

Kanbertaleb, Sadrat'ın ailesinin çabası ve kamuoyu baskısının sonuç verdiğini ve yargı makamlarının idam kararını askıya aldığını kaydetti.

Resmi açıklama yapılmadı

Konuya dair resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Baba Kazım Sadrat, dün İran medyasına yaptığı açıklamada, "Mahan, mahkeme oturumunda defalarca bıçağın elinde olmadığını söyledi ama muharebe (İran Ceza Kanunu'nda idam talebiyle yargılanmayı gerektiren suç) cezası verdiler ve şimdi de davanın infaza gönderildiğini söylüyorlar." demişti.

Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı, 15 Kasım'daki haberinde, kimliği açıklanmayan bir göstericinin Tahran Devrim Mahkemesi'nde görülen duruşmalar sonucunda "bir kişiyi bıçakla yaralamak, kamu güvenliğine karşı suç işlemek kastıyla eylemde bulunmak ve başkasına ait bir motosikleti ateşe vermek" gibi suçlamalardan idama mahkum edildiğini duyurmuştu.

Daha sonra idama mahkum edilen göstericinin Sadrat olduğu açıklanmıştı.

Muhsin Şikari'nin idamı sonrası gösteriler alevlenmişti

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilirken, 23 yaşındaki Muhsin Şikari adlı göstericinin cezası 8 Aralık'ta infaz edilmişti.

Gösterilerle ilgili idam kararlarına ülke içi ve dışından tepkiler yükselirken, Birleşmiş Milletler (BM), 9 Aralık'ta, Şikari'nin idam edilmesini kınamıştı.